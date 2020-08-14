Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,6%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торговую неделю снижением индексов вслед за европейскими площадками. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,6%, до 3061,99 пункта, а РТС - на 0,18%, до 1323,8 пункта.

Доллар к рублю на 19:24 мск снизился на 0,15%, до 72,83 руб., евро - на 0,04%, до 86,17 руб. Цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent просела на 0,82%, до $44,69 за баррель.

На европейских фондовых площадках также наблюдалось снижение на фоне введения властями Великобритании с субботы (15 августа) 14-дневного карантина для прибывающих из некоторых стран, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Разочаровала инвесторов и слабая статистика по росту промпроизводства в Китае в июле. В целом инвесторы заняли выжидательную позицию перед намечающейся в эти выходные встречей представителей США и КНР, где будет обсуждаться исполнение сторонами торговой сделки", - добавил эксперт.

Снижение индексов РФ сегодня может быть обусловлено и влиянием на рынок технических факторов. "Сказываются сезонные факторы и ожидаемое определенное сокращение поступления на рынок важной информации, что также снижает активность инвесторов", - полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

В лидерах роста сегодня стали акции "Новатэка" (+2,17%). Инвесторы ждут 25 августа, когда совет директоров компании рассмотрит вопрос об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, и закреплении новой пропорции в дивидендной политике компании, считает Александр Осин.

В списке рыночных аутсайдеров оказались ГДР группы Тинькофф (-3,53%), а также акции "Алросы" (-2,74%) и Московской биржи (-1,75%).

Прогноз на 17 августа

В понедельник динамика торгов может быть разнонаправленной при усиливающейся волатильности. Относительная ценовая стабильность в нефти также может быть нарушена в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 18-19 августа, отметил Александр Бахтин, добавив, что инвесторы 17 августа ожидают и статистику промышленного производства в России в июле. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в первый день следующей недели сформируется в пределах 2890-3060 пунктов, курс рубля к доллару - 72,8-74,5 руб.

По мнению Александра Осина, шансы повышения российского рынка в понедельник преобладают. "Фридом финанс" оценивает диапазоны закрытия первого торгового дня следующей недели для индекса Мосбиржи на уровне 3010-3100 пунктов, а для курсов доллара и евро к рублю - 72,65-73,50 руб. и 86-87,20 руб. соответственно.