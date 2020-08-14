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Декларации о доходах чиновников

Доход сенатора Керимова сократился в 2019 году до 32,1 млн рублей

Это почти на 5 млн рублей меньше прошлогоднего показателя

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова сократился по итогам 2019 года почти на 5 млн рублей, составив 32,1 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.

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По итогам 2018 года Керимов задекларировал доход немногим более 37 млн рублей, это почти в 74 раза меньше его дохода за 2017 год.

В августе 2020 года семья Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", впервые заняла первую строчку в российском списке Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. За 5 августа состояние семьи Керимова выросло на $1,7 млрд - до $24,8 млрд.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковКеримов, Сулейман Абусаидович
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