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Декларации о доходах чиновников

У 12 депутатов Думы и 14 супругов парламентариев есть зарубежная недвижимость

В Испании задекларирована недвижимость пяти депутатов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Владение зарубежной недвижимостью задекларировали 12 депутатов Госдумы и 14 супругов парламентариев, наибольшей популярностью пользуется Испания. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе членов нижней палаты за 2019 год, размещенные в пятницу на официальном сайте Госдумы.

Помимо Испании, где задекларирована недвижимость пяти народных избранников, у депутатов есть недвижимое имущество в Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Латвии, Украине и Финляндии, у супругов депутатов - в Италии, Франции и на Кипре.

В число парламентариев, имеющих недвижимость за рубежом, вошли Отари Аршба, Андрей Барышев, Владимир Блоцкий, Александр Брыксин, Сергей Вострецов, Валерий Газзаев, Константин Затулин, Сергей Крючек, Аркадий Пономарев, Владислав Третьяк, Рифат Шайхутдинов и Александр Ярошук.

В 2018 году общее количество депутатов и членов их семей, владеющих недвижимостью за границей, составляло 22.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковТретьяк, Владислав АлександровичГаззаев, Валерий ГеоргиевичШайхутдинов, Рифат ГабдулхаковичБарышев, Андрей ВикторовичБлоцкий, Владимир НиколаевичАршба, Отари ИоновичБрыксин, Александр ЮрьевичВострецов, Сергей АлексеевичКрючек, Сергей ИвановичЗатулин, Константин ФедоровичПономарев, Аркадий НиколаевичЯрошук, Александр Георгиевич
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