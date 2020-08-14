СМИ: запланированные на 15 августа переговоры США и Китая по торговой сделке отложили

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Запланированная на 15 августа видеоконференция с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, посвященная выполнению соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, отложена на неопределенное время. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, решение было принято из-за "проблем с планированием", на данный момент новая дата переговоров еще не согласована. В пресс-службе аппарата Лайтхайзера пока не ответили на запрос ТАСС подтвердить эту информацию.

Кроме представителя США на торговых переговорах и Лю Хэ в видеоконференции должен был принять участие и американский министр финансов Стивен Мнучин. Они должны были обсудить итоги соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки после шести месяцев со дня ее подписания.

Как заявил 23 июля президент США Дональд Трамп, значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время он признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".

Согласно официальной статистике, товарооборот КНР и Соединенных Штатов с января по июнь включительно сократился в годовом исчислении на 9,7%, составив $233,98 млрд. Китайский экспорт в США упал на 11,1%, до $177,55 млрд, импорт американской продукции уменьшился на 4,8%, до $56,43 млрд. Положительное сальдо Китая за шесть месяцев составило $121,12 млрд, сократившись примерно на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.