Власти Коми будут выдавать льготные кредиты по сельской ипотеке

ТАСС, 14 августа. Власти Республики Коми намерены за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий выдавать жителям льготные кредиты по сельской ипотеке, а также привлечь дополнительные средства на ремонт всех региональных дорог. Это позволит увеличить число специалистов, работающих в сельской местности, сообщил в пятницу врио главы республики Владимир Уйба в видеообращении к жителям.

"Сегодня выступил на совещании Министерства сельского хозяйства РФ, которое было посвящено новой госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Одним из направлений программы является обеспечение жильем специалистов на селе. Сегодня республика прорабатывает вопрос по предоставлению субсидий из бюджета региона банкам на выдачу кредитов по льготной сельской ипотеке, чтобы снизить действующие сегодня процентные ставки до 1,5% годовых. На эти цели мы планируем заложить в бюджете дополнительные средства. Это позволит большему количеству сельчан воспользоваться льготной ипотекой и улучшить свои жилищные условия", - сказал Уйба.

По его словам, Республика Коми активно участвует в реализации программы комплексного развития сельских территорий. В ходе заседания в Минсельхозе РФ Уйба предложил "при наличии дополнительного финансирования поддержать" ряд проектов, разработанных в республике.

"Это проекты по комплексному развитию территорий сельского поселения Выльгорт и территории Усть-Куломского района.Еще один вопрос, который я поднял, касается ремонта сельских дорог, для Республики Коми он имеет особо важное значение. Поэтому я попросил Дмитрия Патрушева поддержать наши предложения по капитальному ремонту дорог в сельских районах", - добавил глава региона.