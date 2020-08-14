"Яндекс" объявил о закрытии соцсети "Аура"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о закрытии проекта "Аура" - социального сервиса по поиску друзей на основе искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

Ранее пользователи сервиса стали получать push-уведомления о закрытии сервиса.

"Последние полгода проект "Аура" развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне "Яндекса". Но недавно команда "Ауры" приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект", - отметили в пресс-службе IT-компании.

"Яндекс" приступил к тестированию социального сервиса "Яндекс.Аура", который позволяет находить единомышленников с помощью технологий искусственного интеллекта, в марте 2019 года. Спустя год "Яндекс" сообщил, что выделил "Ауру" в самостоятельную компанию с собственным сайтом, а соцсеть получила самостоятельное юрлицо - ООО "ИИ-Технологии", зарегистрированное в декабре 2019 года. "Яндексу" при этом стало принадлежать 49% компании, еще 48% - руководителю "Ауры" Герману Цареву.

"Аура" - это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" позволял пользователям находить новых людей с похожими увлечениями и окружением, рассказывали в компании. На старте сервис был доступен для ограниченного круга пользователей, которые могли получить доступ к тестированию через приглашение от участника социального сервиса.