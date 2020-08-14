Жена депутата Некрасова заработала в 2019 году в 124 раза больше супруга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Супруга депутата Госдумы Александра Некрасова (КПРФ) в 2019 году задекларировала доход в 676 млн 882 тыс. рублей, что более чем в 124 раза превышает заработок ее мужа. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе членов нижней палаты за 2019 год, размещенные в пятницу на сайте Госдумы.

Годом ранее супруга Некрасова сообщила о доходе в 700 млн рублей.

Сам парламентарий задекларировал доход в размере 5 млн 456 тыс. рублей и одну квартиру в собственности площадью 44,4 кв. м. В собственности супруги при этом находится 31 объект недвижимости, включая пять квартир (три из них в долевой собственности), а также четыре автомобиля.

Второе место по размеру доходов среду супругов парламентариев заняла жена Дмитрия Саблина ("Единая Россия") - около 629 млн рублей (в 3,6 раза больше мужа), третье - супруга Сергея Петрова ("Единая Россия"), заработавшая 153 млн рублей (почти в 3 раза больше мужа).

Всего годовой доход свыше 100 млн рублей был задекларирован у пяти супругов парламентариев.