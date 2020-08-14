Власти США временно разрешили Пентагону работать с использующими продукцию Huawei фирмами

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Американская администрация дала Министерству обороны США временное разрешение на продолжение работы с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии китайской компании Huawei, несмотря на вступивший ранее в силу запрет. Об этом сообщает в пятницу еженедельник Defense News со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Согласно этим данным, Пентагон сможет продолжать заключать соглашения с такими подрядчиками вплоть до 30 сентября. Отмечается, что компании сами просили власти США выдать подобное разрешение, поскольку многие из них оказались в сложной финансовой ситуации из-за последствий пандемии нового коронавируса.

Как подтвердил ранее корреспондент ТАСС представитель администрации США высокого ранга, запрет федеральным госучреждениям США заключать соглашения с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии пяти китайских компаний: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua Technology и Hytera Communications Corporation, а также их дочерних предприятий, вступил в силу в четверг.

Любая фирма, пользующаяся услугами или оборудованием внесенных в черный список компаний КНР, больше не сможет продавать свою продукцию или оказывать любого рода услуги правительству США. Однако, согласно законодательству, вашингтонская администрация может выдать временную генеральную лицензию, которая позволит в качестве исключения заключать сделки с соответствующей компанией. Правительство США ежегодно заключает контракты с подрядчиками на сумму более $500 млрд.

Санкции в отношении Huawei и других китайских компаний

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.