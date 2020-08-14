Число сенаторов, задекларировавших недвижимость за рубежом, уменьшилось в 2019 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Недвижимость за границей есть в пользовании или собственности у шести российских сенаторов или членов их семей из 168 членов палаты, подавших сведения о доходах за 2019 год. Их число по сравнению с 2018 годом снизилось, следует из данных о доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте верней палаты. По итогам 2018 года таких сенаторов было девять человек.

В частности, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, задекларировавший доход за 2019 год в размере почти 21,6 млн рублей, владеет дачным земельным участком площадью 543 кв. м и жилым домом в Швейцарии площадью 432 кв. м. Член СФ от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков указал в декларации, что в пользовании двух несовершеннолетних детей находится общежитие в Великобритании. Представитель Удмуртии в Совфеде Любовь Глебова, согласно декларации, имеет земельный участок площадью 541 кв. м для размещения домов многоэтажной жилой застройки в равных долях с супругом и жилой дом такой же площади в Германии.

Сергей Лукин, представляющий в Совфеде Воронежскую область, владеет половиной доли квартиры площадью 30 кв. м в Черногории. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет в пользовании жилой дом в Великобритании. Его площадь составляет 489,3 квадратных метра. В свою очередь сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии. Их площадь - 45,3 квадратных метра.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева, которая представляла в Совфеде Волгоградскую область, и экс-сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко по итогам 2018 года также входили в список сенаторов, задекларировавших недвижимость за рубежом, сейчас они не являются членами верхней палаты парламента. Кроме того, в декларации за 2018 год действующий сенатор от Тамбовской области Александра Бабакова указала, что в пользовании несовершеннолетнего ребенка есть квартира в Бельгии площадью 250 кв. м. В декларации сенатора по итогам 2019 года таких данных нет.