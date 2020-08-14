Сенаторы задекларировали в 2019 году автомобильный кран, спорткары и дельталет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Члены Совета Федерации указали в декларациях о доходах по итогам 2019 года ряд спорткаров и машин представительского класса, артезианскую скважину, дельталет и крупные земельные участки. Это следует из опубликованных 14 августа на сайте Совфеда сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов, их супругов и несовершеннолетних детей за прошлый год.

В частности, супруга заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева имеет в собственности земельный участок для комплексной застройки площадью 80 тысяч кв. метров, а также участок для обслуживания охотничьей базы площадью почти 106 тысяч кв. метров. Кроме того, в пользовании у сенатора от Карелии Игоря Зубарева есть участок акватории озера площадью 5 880 кв. метров, также он владеет "сооружением электроэнергетики". Сенатор от Мордовии Владимир Литюшкин задекларировал трактор "Беларусь". Александр Ермаков, представляющий в Совфеде Ямало-Ненецкий автономный округ, владеет воздушным транспортом - дельталетом.

Согласно данным, представленным на официальном сайте Совета Федерации, сенатор от Удмуртии Юрий Федоров является владельцем бани, гостевого дома и чайного домика, а его супруге принадлежит торговый павильон. Супруга сенатора от Калужской области Алексея Александрова владеет бассейном, а жена парламентария от Ивановской области Валерия Васильева имеет в собственности артезианскую скважину, дом охраны, газопровод и теплотрассу. Кроме того, сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет в собственности баню, сторожку и котельную.

Автомобили

Среди сенаторов оказались владельцы различных престижных автомобилей, а также необычных транспортных средств. В частности, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев имеет в собственности спорткар Ferrari F430. Вице-спикер Юрий Воробьев владеет мотоциклом Harley-Davidson XL883N и cнегоходом Yamaha VK-540E. Сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин имеет в собственности моторное судно "Казанка" 5М4, а сенатор от Курской области Валерий Рязанский - надувную лодку Nissanmaran TR-380.

Популярностью у сенаторов также пользуются автомобили представительского класса. В частности, Porsche Cayenne владеют супруга первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, первый замглавы комитета палаты по обороне и безопасности Владимир Кожин, сенатор от Амурской области Александр Коряков, глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов задекларировал Mercedes-Maybach, а сенатор от Камчатского края Борис Невзоров - Bentley Bentayga.

В собственности у несовершеннолетнего ребенка сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова имеется автомобильный кран "Ивановец", у супруги сенатора от Красноярского края Валерия Семенова - мотовездеход "Ирбис" ATV 200, а у супруги сенатора от Кировской области Вячеслава Тимченко - маломерное судно Crownline 190LS.