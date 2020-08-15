Отсрочка платежей по бюджетным кредитам Мордовии позволит высвободить почти 10 млрд рублей

ТАСС, 14 августа. Реструктуризация долга Мордовии перед федеральным бюджетом до 2029 года позволит высвободить в ближайшие три года почти 10 млрд рублей, средства направят на реализацию нацпроектов, развитие экономики и социальной сферы, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба главы Мордовии Владимира Волкова по итогам сессии Государственного Собрания республики.

Правительство России одобрило предложение Мордовии о продлении до 2029 года срока возврата бюджетных кредитов на общую сумму 15,8 млрд рублей.

"Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд рублей, а в ближайшие три года - еще 9,5 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию нацпроектов, развитие экономики и социальной сферы республики", - говорится в сообщении.

Госдолг региона рос на протяжении последних нескольких лет. По данным Минфина Мордовии, за 2018 год его объем вырос на 6 млрд рублей до 56,2 млрд. По итогам 2019 года госдолг республики сократился на 5,1 млрд рублей (на 9%).

Ранее глава Мордовии Владимир Волков сообщал ТАСС, что в соответствии с программой оздоровления госфинансов Мордовии, власти отменили недостаточно эффективные налоговые льготы, проводят работу по взысканию недоимки. Как следствие, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики за пять лет выросли более чем в полтора раза.