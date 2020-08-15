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Отсрочка платежей по бюджетным кредитам Мордовии позволит высвободить почти 10 млрд рублей

Правительство России продлило республике срок возврата бюджетных кредитов до 2029 года

ТАСС, 14 августа. Реструктуризация долга Мордовии перед федеральным бюджетом до 2029 года позволит высвободить в ближайшие три года почти 10 млрд рублей, средства направят на реализацию нацпроектов, развитие экономики и социальной сферы, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба главы Мордовии Владимира Волкова по итогам сессии Государственного Собрания республики.

Правительство России одобрило предложение Мордовии о продлении до 2029 года срока возврата бюджетных кредитов на общую сумму 15,8 млрд рублей.

"Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд рублей, а в ближайшие три года - еще 9,5 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию нацпроектов, развитие экономики и социальной сферы республики", - говорится в сообщении.

Госдолг региона рос на протяжении последних нескольких лет. По данным Минфина Мордовии, за 2018 год его объем вырос на 6 млрд рублей до 56,2 млрд. По итогам 2019 года госдолг республики сократился на 5,1 млрд рублей (на 9%).

Ранее глава Мордовии Владимир Волков сообщал ТАСС, что в соответствии с программой оздоровления госфинансов Мордовии, власти отменили недостаточно эффективные налоговые льготы, проводят работу по взысканию недоимки. Как следствие, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики за пять лет выросли более чем в полтора раза.

Теги
Волков, Владимир ДмитриевичРоссияМордовия
Декларации о доходах чиновников
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