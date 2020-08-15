Кабмин рассмотрит продление льгот по страховым взносам в ТОРах в 2025 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Возможность продления льгот по страховым взносам в рамках территорий опережающего развития может быть рассмотрена правительством в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности Камчатского края.

"Абсолютно уверен, что, когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решение, скорее всего, о продлении этих льгот. И в этом смысле, мне кажется, тоже очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, понимали, что то, что вы платите, оно никуда не уходит, оно именно здесь остается для оказания современных медицинских услуг",- сказал Мишустин.

Он отметил, что выплачиваемые бизнесом налоги и страховые взносы идут на решение социальных вопросов.

По словам Мишустина, налоговый режим в территориях опережающего развития после 2025 года сохранит свою привлекательность для бизнеса.

"Я всецело поддерживаю баланс, в том числе налоговой нагрузки для компаний, но постепенно. То есть мы пообещали, посмотрели на обязательства, выполним, все сделаем, и обязательно продлим. Я уверен, что этот режим будет комфортным и, скажем так, привлекательным для компаний, которые работают на Камчатке в том числе", - сказал Мишустин.

Он отметил, что соответствующие решения о налоговых льготах в ТОРах могут быть приняты в 2025 году.