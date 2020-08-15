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Мишустин согласен пересмотреть господдержку лизинга в авиации с учетом специфики Камчатки

Как отметил премьер-министр РФ, это должно помочь жителям региона и туристам при путешествиях по полуострову

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учетом особенностей Камчатки. Об этом он заявил в субботу на встрече с представителями общественности в Камчатском крае.

Один из участников встречи, который руководит частной вертолетной компанией, напомнил, что субсидии предусмотрены лишь для регулярных перевозок, а на Камчатке они таковыми быть не могут, поскольку вылеты зависят от часто меняющихся погодных условий. "Очевидно, что они (перелеты) не могут быть здесь регулярными, - согласился с ним глава кабмина. - Мы посмотрим, что можем сделать с постановлением правительства [о субсидировании лизинговых платежей], я соответствующее поручение по возвращении [в Москву] дам".

Премьер подчеркнул, что это должно помочь жителям региона и туристам при путешествиях по полуострову. Он пообещал, что о решении по этому вопросу станет известно в течение двух недель.

Отвечая на предложение запустить механизм трейд-ин для обновления авиапарка в регионах, Мишустин заметил, что в таком виде, как это работает на авторынке, в авиации механизм действовать не может.

Собеседник главы кабмина также обратил внимание, что субсидии по лизинговым платежам предусмотрены только для лизинга самолетов, на вертолеты она не распространяется.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний Восток
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