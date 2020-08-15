Солодов доложил Мишустину о проблемах с лососевой путиной на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей встречи с премьер министром РФ Михаилом Мишустиным доложил главе правительства о проблемах с лососевой путиной в этом году и сообщил, что обратится в Росрыболовство с предложениями по уточнению научных прогнозов на рыбу.

"К сожалению, лососевая путина этого года несколько не дотянула до прогнозного значения, особенно в части восточного побережья Камчатского края. Мы сейчас анализируем, потому что от оценок науки всего четверть составил улов. Нам нужно будет усиливать науку, я с соответствующими предложениями в Росрыболовство сейчас выхожу. Потому что, конечно, точная оценка подхода рыбы нам позволит правильно спроектировать те усилия, которые предприятия обеспечивают", - сказал Солодов.

Вместе с тем, по его словам, благодаря мерам, которые были приняты для сохранения работоспособности системообразующих отраслей края, его "экономика не просела", и это "главный результат, который на сегодня есть". Глава региона добавил, что по отдельным отраслям фиксируется рост - это промышленность и сельское хозяйство.

Об усилении сейсмостойкости жилья

Солодов также доложил Мишустиныу о катастрофическом состоянии жилого фонда в регионе и попросил о приоритетном выделении средств на усиление его сейсмической устойчивости. "В целом жилой фонд на Камчатке, особенно в Петропавловске, находится в катастрофической ситуации, у нас более 1 148 объектов признаны недостаточными по сейсмике. К сожалению, в прошлые годы мы недостаточно включались в федеральную программу, сейчас я готовлю конкретные предложения, надеюсь тоже на вашу поддержку", - сказал он.

Он отметил, что по программе усиления сейсмической устойчивости Камчатка входит в число 27 субъектов, которые должны получить средства на эти цели.

"Но Камчатский край имеет особую сейсмическую опасность. И поэтому просил бы рассмотреть возможность по этой программе для Камчатки в приоритетом порядке средства дать, а не просто как одному из 27 субъектов", - сказал врио губернатора.

По его словам, соответствующие предложения уже подготовлены и внесены на рассмотрение в Минстрой РФ. "В ближайшее время мы планируем серьезно наращивать объем ввода [жилья], и здесь я особое значение придаю индивидуальному жилищному строительству", - также сообщил Солодов.