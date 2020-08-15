Доходы врио губернатора ЕАО Гольдштейна в 2019 году превысили 5 млн рублей

ТАСС, 15 августа. Доходы временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна в 2019 году превысили 5,3 млн рублей. Доходы его супруги - 8,4 млн рублей, говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства ЕАО.

Согласно документу, в собственности врио губернатора находятся земельный участок площадью 30 кв. метров, три квартиры и гараж площадью 23,2 кв. метров. На Гольдштейна зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz S500, отечественный ВАЗ-21093 и снегоболотоход.

В собственности супруги Гольдштейна 11 земельных участков, четыре квартиры, 18 нежилых зданий и помещений. На нее зарегистрировано более 30 автомобилей, от легковых до рефрижераторов.

Ростислав Гольдштейн руководит регионом с декабря 2019 года после того, как президент России принял отставку Александра Левинталя.