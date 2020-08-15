{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс предлагает создать систему интермодальных перевозок на Камчатке

Как сообщил замглавы министерства Алексей Семенов, для развития туризма в крае необходимо решить вопрос развития малой авиации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает создать систему интермодальных перевозок на Камчатке. Об этом заявил замглавы Минтранса Алексей Семенов на совещании по развитию экотуризма в РФ, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Надо, конечно, делать здесь дирекцию по интермодальным перевозкам, чтобы человек, который покупал билет на самолет, сразу понимал, что встречает здесь автобус, привязанный к билету, как мы это делали по Крыму", - сказал он. Замминистра пояснил, что "несмотря на то, что мост (через Керченский против) открыли, люди приезжают в Анапу, получают билеты, едут на автобусе дальше, это удобная история".

Он также отметил, что для развития туризма в крае необходимо решить вопрос развития малой авиации, в том числе использования вертолетов. "С учетом рельефа мы не построим столько дорог здесь, поэтому будем смотреть на развитие (авиационной) техники, схем лизинга", - сказал он.

Замглавы ведомства добавил, что помощь будут оказывать и в части развития транспортной инфраструктуры, отметив однако, что "инфраструктура здесь не дешевая".

Говоря о перспективе привлечения на Камчатку иностранных туристов, Семенов отметил и необходимость в связи с этим модернизации пунктов пропуска в регионе.

Теги
РоссияКамчатский край
Пандемия COVID-19
Срок подачи заявлений на субсидии на профилактику коронавируса истекает 15 августа
По данным ФНС РФ, по состоянию на 14 августа было выдано более 280 тыс. субсидий на сумму 10,9 млрд рублей
Читать полностью