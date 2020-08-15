Минтранс предлагает создать систему интермодальных перевозок на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает создать систему интермодальных перевозок на Камчатке. Об этом заявил замглавы Минтранса Алексей Семенов на совещании по развитию экотуризма в РФ, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Надо, конечно, делать здесь дирекцию по интермодальным перевозкам, чтобы человек, который покупал билет на самолет, сразу понимал, что встречает здесь автобус, привязанный к билету, как мы это делали по Крыму", - сказал он. Замминистра пояснил, что "несмотря на то, что мост (через Керченский против) открыли, люди приезжают в Анапу, получают билеты, едут на автобусе дальше, это удобная история".

Он также отметил, что для развития туризма в крае необходимо решить вопрос развития малой авиации, в том числе использования вертолетов. "С учетом рельефа мы не построим столько дорог здесь, поэтому будем смотреть на развитие (авиационной) техники, схем лизинга", - сказал он.

Замглавы ведомства добавил, что помощь будут оказывать и в части развития транспортной инфраструктуры, отметив однако, что "инфраструктура здесь не дешевая".

Говоря о перспективе привлечения на Камчатку иностранных туристов, Семенов отметил и необходимость в связи с этим модернизации пунктов пропуска в регионе.