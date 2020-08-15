Завод "Море" из Крыма в 2020 году проведет переговоры о поставке "Комет" на Кубу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Крымский судостроительный завод "Море" готов построить для Кубы прогулочные скоростные теплоходы "Комета" и рыболовецкие траулеры, переговоры об этом планируется провести в декабре 2020 года. Об этом сообщила ТАСС представитель верфи, начальник отдела программ развития АО "Судостроительный завод "Море" Екатерина Рейер.

Ранее торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь в ходе онлайн-конференции "Потенциал сотрудничества бизнеса Республики Крым и Республики Куба" сообщил, что в декабре планируется первый визит предпринимателей из Крыма для налаживания деловых контактов с Кубой. По его словам, продукция крымского судостроительного завода будет востребована.

"Мы можем выполнять любые заказы. Это - прогулочные "Кометы", теплоходы, катамараны, катера, наши новейшие разработки рыболовецких траулеров. Мы будем считать за честь внести вклад в развитие пассажирских перевозок, яхтенного спорта и туризма, рыболовецкого флота Кубы", - сообщила Рейер.

По ее словам, среди предложений для Кубы - возможность строительства траулеров и рыболовных ботов новейшей разработки. В частности, это - рыболовные боты проекта "338Р" водоизмещением 4,95 тонны, малые и средние траулеры водоизмещением 60, 220 и 846 тонн.

Завод "Море" работает с 1938 года, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. С середины 1980-х годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракета", "Восход", "Комета". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро.

Со вкусом лаванды

В планах крымских предприятий - также поставки как промышленной, так и пищевой продукции на Кубу, сообщила ТАСС директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"К примеру, крымские предприятия выразили заинтересованность в поставках составляющих компонентов для восстановления железных дорог на Кубе. Сейчас мы изучаем этот вопрос. В декабре, когда планируется бизнес-миссия крымских предпринимателей на Кубу, этот вопрос будет обсуждаться", - сообщила она.

По ее словам, объемы работ большие, на Кубе более 5 тыс. км железных дорог. "Это направление очень востребовано", - подчеркнула Серова.

Крымчане намерены поставлять на Кубу и кофе с крымским колоритом. В частности, со вкусом лаванды и мяты, рассказала ТАСС директор предприятия "Кофе Крым" Юлия Кравченко. "Мы готовы ехать на Кубу и обсуждать конкретные контракты по поставкам. На Кубе есть свой совершенно замечательный кофе, но мы предлагаем уже готовый продукт. К примеру, "клубника в шоколаде", кофе с добавкой натуральных лаванды, кардамона, имбиря, мяты, перца чили", - сказала она.

Кофе поступает в Крым из Африки и Южной Америки, на полуострове его обжаривают, купажируют, перемалывают и фасуют. Объем обжарки составляет около 9 тонн в месяц.

Выгодное сотрудничество

В июне 2020 года заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов сообщал ТАСС, что бизнес-миссия представителей Крыма на Кубу планируется до конца 2020 года. В ноябре 2019 года представители Крыма, в том числе вице-премьер Ирина Кивико, посетили Кубу. Вскоре появились первые идеи по сотрудничеству, рассматривались возможности совместных проектов Крыма и Кубы в сфере туризма, культуры и бизнеса.

Кивико сообщала ТАСС, что среди первоочередных рассматривается возможность поставок на Кубу пищевой продукции, которая не боится длительного хранения: консервы, крупы, макароны. Южному региональному центру поддержки экспорта были даны поручения оценить базу импорта Кубы, а также организовать в 2020 году для крымских предпринимателей бизнес-миссию, в ходе которой обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.