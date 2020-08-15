На Камчатке хотят реализовать "пилот" по развитию малой авиации и просят упрощения законов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выступил с предложением о реализации в регионе пилотного проекта по развитию малой авиации и поставил в этой связи вопрос об упрощении авиационного законодательства. Об этом он заявил на совещании по развитию экологического туризма в РФ.

Солодов напомнил, что малая авиация нужна для развития туризма в регионе и обеспечения доступа россиян к особо охраняемым природным территориям, которые расположены в отдаленных местах.

"Хочу только на один момент обратить внимание - на необходимость упрощения требований к взлетно-посадочным полосам. Приведу конкретный пример: у нас есть аэропорт Соболево, он находится на западном побережье. Туда летают в год 52 рейса, 854 человека. Работают 19 человек постоянно. Если мы разложим стоимость обслуживания аэропорта на этих пассажиров, то получается что на одного человека, взлет-посадку - мы тратим 19 тыс. рублей. Это безумие", - заметил он.

"Я понимаю, что правила написаны кровью, я понимаю, что необходимо соблюдать требования безопасности, но ни о каком удешевлении малой авиации мы не можем говорить, пока такие требования предъявляются к взлетно-посадочным площадкам", - заверил он.

Этот вопрос, добавил Солодов, требует комплексного подхода. "Я, конечно, не предполагаю, что мы одним решением его разрулим, этот гордиев узел, но мы хотим, чтобы на Камчатке был реализован пилотный проект по развитию малой авиации. Все приводят примеры - Аляску, Канаду, где множество легкомоторных самолетов приземляются на грунтовых полосах и это становится доступным видом транспорта. Считаю это очень важной перспективой и не требующей финансирования - просто упрощение регулирования здесь может дать очень хороший эффект", - заключил он.

Замглавы Минтранса Алексей Семенов согласился с необходимостью развития малой авиации, в том числе с использованием вертолетов. "С учетом рельефа мы не построим столько дорог здесь, поэтому будем смотреть на развитие (авиационной) техники, схем лизинга", - сказал он.