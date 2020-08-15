Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество покупок россиян в интернете в I полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом общий средний чек онлайн-покупок снизился на 22% - до 1 673 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка "Русский стандарт" (имеет одну из самых больших эквайринговых сетей в стране).

"Первые шесть месяцев текущего года, на которые выпал режим изоляции, показали, что классические покупки в магазинах россияне с легкостью заменили онлайн-шопингом. Анализ операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети "Русского стандарта" продемонстрировал, что их количество по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось в 3 раза, а общий оборот - в 2,3 раза. При этом россияне оказались в этом полугодии более аккуратны в вопросах трат - общий средний чек онлайн-покупок снизился на 22% и составил 1 673 рублей", - отметили в "Русском стандарте".

По данным банка, за I полугодие 2020 доля интернет-эквайринга в общем объеме эквайринга составила 67%, тогда как в аналогичном периоде 2019 года лишь 32%.

Чаще всего в этом году россияне тратили деньги в магазинах одежды (средний чек там составил 2 273 рублей) и в супермаркетах (средний чек достиг 2 267 рублей).

"По статистике эквайринга банка можно проследить, как на фоне позитивных новостей поднимаются и общие финансовые настроения у населения, а вместе с ними растут и средние чеков в секторе e-commerce. Так, например, к концу обозреваемого периода - в июне 2020 года, после снятия ограничений - средний чек одной онлайн-покупки вырос на 8% относительно апреля и 13% относительно мая и составил 1 755 рублей, вернувшись к показателям января 2020 года", - отметили в пресс-службе банка.

В рамках исследования были изучены количество, обороты и средние чеки всех операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети "Русского стандарта" с января по июнь 2020 года.