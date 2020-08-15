Мишустин утвердил правила субсидирования станкоинструментальных предприятий

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станков и инструментальной продукции. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие скидки своим клиентам, смогут получить субсидию от государства", - говорится в сообщении.

Размер выплат будет зависеть от объема скидок, указанного в договоре о реализации товара. Решение о поддержке предприятий будет принимать Минпромторг по результатам квалификационного отбора.

"Рассчитывать на субсидии могут российские организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства", - отмечается в сообщении.

Подать заявку на субсидии производители смогут до 10 сентября.

"Для производителей оборудования размер субсидируемой скидки будет составлять до 25%, а для производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса - до 33%. В этом году на реализацию механизма предполагается направить 200 млн рублей, в последующие четыре года - еще по 2 млрд рублей", - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, ежегодно это позволит простимулировать дополнительный спрос в объеме до 8 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (10:05 мск) - добавлен комментарий главы Минпромторга в последнем абзаце