Правительство расширило географию субсидируемых внутренних авиарейсов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым расширяется география внутренних авиарейсов, субсидируемых за счет федерального бюджета. Документ опубликован на сайте кабмина в субботу.

Как отмечается в сопроводительном сообщении, "перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций". Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

В постановлении зафиксировано, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

Отмечается, что в июле правительство уже выделило на данные субсидии 3 млрд рублей, по плану кабмина, услугами авиационной отрасли дополнительно воспользуются порядка 450 тыс. человек.