Доход главы Тверской области увеличился до 4,19 млн рублей в 2019 году

ТАСС, 15 августа. Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени в 2019 году составил 4,19 млн рублей, что на 701 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Отчет о доходах и имуществе опубликован в субботу на официальном сайте правительства региона.

В 2019 году доход губернатора превысил 4 млн 195 тыс. рублей. В собственности Рудени, как и в 2018 году, находятся два земельных участка площадью 9,5 тыс. и 450 кв. м, жилой дом площадью 794 кв. м и гостевой дом в 62 кв. м, три квартиры по 52,4 кв. м, 212,1 кв. м и 119,1 кв. м, храм-часовня площадью 63,7 кв. м, два гаража, машино-место.

Доход супруги губернатора в 2019 году составил 3 млн 148 тыс. рублей, тогда как в 2018 году он был уровне 2 млн 482 тыс. рублей. Ей принадлежит половина квартиры площадью 44,8 кв. м и квартира в 212,1 кв. м, которая также числится в собственности у двух сыновей и дочери. В строке доходов одного из сыновей указаны 23,8 рубля.