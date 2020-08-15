Помпео не получал от Чехии гарантий на достройку АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не давал в ходе состоявшихся в среду в Праге переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео никаких гарантий по поводу предстоящего тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Об этом политик заявил в субботу в интервью пражской газете Právo.

"Никаких обещаний я никому не давал", - подчеркнул Бабиш.

Тема атома

Темe чешской атомной энергетики не включили в официальную программу переговоров премьера с Помпео. Политики коснулись ее в ходе неформального разговора один на один, уточнил Бабиш.

"Господину Помпео я сказал, что это тендер, в который мы не будем вмешиваться. В мире существуют консорциумы, в которых взаимодействуют, например, россияне, немцы и французы. Для нас важно, чтобы выиграл наилучший поставщик, который гарантирует [возведение] эффективного, современного источника [получения энергии] и построит его в срок. За [собственной национальной] безопасностью мы присмотрим так, чтобы никакая иностранная держава не могла влиять на нашу энергобезопасность", - подчеркнул премьер.

Бабиш, как сообщается, не дал американской стороне обещания исключить из тендера на строительство АЭС "Дукованы" российскую госкорпорацию "Росатом" и китайскую компанию China General Nuclear Power. Премьер также воздержался от обещаний по поводу устранения китайской компании Huawei от реализации планов создания в Чехии сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Мнение госсекретаря США

Помпео заявил в среду на совместной с Бабишем пресс-конференции в Праге, что Вашингтон готов обеспечить энергетическую безопасность Чехии и всей Центральной Европы не только участием в строительстве новых энергоблоков на АЭС "Дукованы", но также поставками газа и прочих видов энергетического сырья.

"Существует прекрасная возможность обеспечить качественную энергобезопасность для Чехии и всего центральноевропейского региона, речь идет об атомной энергетике, природном газе и так далее. Другие страны, которые хотели бы здесь строить эту инфраструктуру, возможно, создали бы угрозу для вашего суверенитета, а мы [находимся уже] здесь, чтобы вам помогать. В конце концов, от вас зависит, как вы обеспечите себя энергией и за какую цену, что важно для Чехии. Эта бизнес-модель должна быть прозрачной. Она должна быть рассчитана на длительное время, а это зависит от того, каких партнеров вы выберете. Мы готовимся к достройке вашей АЭС "Дукованы" и рассчитываем, что там могли бы получить более принципиальное влияние, чем россияне", - сказал Помпео.

Угрозу для безопасности Чехии и других стран Центральной Европы, по мнению госсекретаря США, представляют также китайские компании. "Мы обсудили [c чешскими руководителями] важность выбора правильного партнера для строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Сотрудничество с компаниями из России и Китая фактически подрывает национальный суверенитет Чехии", - утверждал Помпео.

Новый энергоблок

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1200 МВт.

Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года. О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили американская компания Westinghouse, российская госкорпорация "Росатом", китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9 - $6,4 млрд). Этот энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 года.

Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.