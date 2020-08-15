Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем резервного фонда правительства России увеличен на 1,8 трлн рублей. Об этом в субботу говорится в опубликованном на сайте правовой информации распоряжении.

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в опубликованном распоряжении.

15 апреля Михаил Мишустин поручил предусмотреть увеличение резервного фонда правительства на 1,02 млрд руб. в текущем году за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям. В числе этих субсидий, в частности, ассигнования в размере 571 млн руб. для Минсельхоза, 82 млн руб. для Росрыболовства, 32 млн руб. для Росавтодора, 55 млн руб. для Минздрава, 6,2 млн руб. для Росводресурсов, 2 млн руб. для Минпросвещения, 2 млн руб. для Минэкономразвития.