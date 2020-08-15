Правительство выделило 6 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в регионах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Росавтодору из резервного фонда более 6 млрд рублей на ремонт и модернизацию дорог в регионах, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что на эти средства в рамках БКАД (выделили 4, 836 млрд рублей) и госпрограммы "Развитие транспортной системы до 2020 года" (выделили 1,2 млрд рублей) отремонтируют около 300 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Также Росавтодору поручено в течение месяца заключить соглашения с субъектами РФ о предоставлении этих денежных средств и проконтролировать их использование.

Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, средства будут направлены на опережающее строительство дорог в 14 регионах, которые уже выполнили план нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на этот год.