Кабмин предложил в три раза повысить скидку на перевозки угля в западном направлении

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках поручения президента России Владимира Путина разработало меры по стимулированию перевозок угля на экспорт в западном направлении. В частности, кабмин предлагает увеличить размер скидки на перевозки угля в порты северо-запада и юга России до 42,7% с 12,8%, сообщил ТАСС источник в отрасли, представитель Минэнерго РФ подтвердил данную информацию.

Увеличение скидки обеспечит гибкость тарифов перевозок железнодорожным транспортом в условиях кризисной экономической и рыночной конъюнктуры, считают в кабмине.

Кроме того, правительство предлагает на период до 2022 года ввести мораторий на индексацию портовых сборов в морских гаванях России и индексировать плату за аренду недвижимого имущества "Росморпорта".

Кабмин также предлагает оказать господдержку группе компаний "ОТЭКО" (оператор порта Тамань в Краснодарском крае, включена в перечень системообразующих организаций) в объеме, который позволит снизить в 2020 году стоимость услуг порта до 8 с 14 долларов за тонну. В правительстве рассчитывают, что эта мера позволит дополнительно увеличить поставки угля на экспорт до 25 млн тонн, нарастить выручку угольных компаний и РЖД, а также увеличить поступления платежей в бюджет страны.

Ранее рабочая группа Госсовета РФ по энергетике обратилась в правительство России с предложением предоставить скидку не менее 50% на железнодорожный тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении.