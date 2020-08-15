Чернышенко: новые правила грантовой поддержки усилят интерес малого бизнеса к туротрасли

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Упрощение правил получения грантовой поддержки в туризме повысит интерес малого и среднего бизнеса к этой отрасли, сообщил в субботу ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Упрощение правил позволит повысить интерес к туристической отрасли со стороны малого и среднего бизнеса. Под грантовую поддержку попадают не только инвестиционные проекты, но и проекты по разработке новых туристских маршрутов, созданию выделенных зон отдыха, формированию безбарьерной среды, разработке мобильных приложений-путеводителей и аудиогидов по туристским маршрутам", - сказал Чернышенко.

Необходимо повышать конкурентоспособность внутренних туристических продуктов, формировать в каждом регионе страны собственные "туристические магниты", подчеркнул он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок получения грантов для представителей туристической отрасли, сообщается в субботу на сайте кабмина.

Теперь представители отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Это в том числе касается справок об уплате налогов и сборов, бизнес-планов проектов, информации о численности сотрудников, копий учредительных документов, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также планируется сократить сроки проведения конкурсных отборов, их отдельно определит комиссия Ростуризма.

Господдержку в рамках грантов может можно будет направить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц, оборудования для туристических информационных центров и другое.