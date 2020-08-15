Поддержку бизнеса Севастополя при пандемии продлят на начало 2021 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены оказывать господдержку бизнесу, введенную из-за пандемии нового коронавируса, в первом квартале 2021 года, сообщил в ходе прямого общения с подписчиками в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

"Я уверен, что к окончанию туристического сезона экономические показатели, мы уже это сейчас видим, существенно пойдут в плюс. Мы сможем пробел, который у нас возник, компенсировать. В том числе, и поступления в бюджет. Многие наши меры будут действовать до конца текущего года и даже в первом квартале следующего года. Я имею в виду тот экономический пакет, который мы приняли: льготы, аренда, все, что касается бизнеса", - сказал Развожаев.

Он отметил, что жесткие ограничения из-за пандемии, действовавшие в Севастополе в течение трех месяцев, серьезно отразились на экономике города. "Достаточно большой пакет мер был принят, чтобы эту ситуацию купировать. Теперь нам, конечно же, нужно, чтобы наши предприниматели восстановились, хорошо, что сейчас так складывается ситуация в стране, что большое количество людей выбирает для отдыха город Севастополь", - добавил врио губернатора.

За последние сутки в Севастополе выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 412 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 326 человек, умерли 12.