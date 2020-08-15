Роспотребнадзор нашел 314 партий товаров с нарушениями в магазинах в 26 субъектах России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рамках работы по выявлению продукции в магазинах, не соответствующей обязательным требованиям, в период с 24 июля по 13 августа провел проверки в 26 субъектах России. Было выявлено 314 партий продукции с нарушениями, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Только за период с 24 июля 2020 по 13 августа 2020 в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей внесены сведения о 314 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 26 субъектах Российской Федерации. В результате проводимых Роспотребнадзором контрольных мероприятий за пищевой и непищевой продукцией выявляются случаи реализации различных видов небезопасной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из выявленных партий продукции с нарушениями 280 относятся к пищевой продукции - это хлебобулочные изделия, рыба, птица, яйца, плоды и ягоды, мясо, молочные продукты, минеральные воды, кулинарные, кондитерские изделия и другие. Еще 34 партии - непищевая продукция, в том числе одежда, парфюмерно-косметическая продукция, обувь, игрушки. "Роспотребнадзор продолжает обеспечивать контроль за продукцией в обороте на территории Российской Федерации", - следует из сообщения.