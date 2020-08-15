Новый обход Симферополя за 25 млрд рублей начнут проектировать в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Юго-восточный обход Симферополя стоимостью более 25 млрд рублей для перенаправления транспортного потока с трассы "Таврида" к курортам Южного берега полуострова начнут проектировать в 2020 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер республики, куратор реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, Евгений Кабанов.

"Перспективный объект, который мы начинаем проектировать в этом году. Стоимость мероприятий - более 25 млрд рублей. Даст возможность всем нашим гостям, минуя город Симферополь, оказаться на Южном берегу Крыма. Грандиозное мероприятие реализуется в рамках федеральной целевой программы", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что начать строительство обхода предполагается от села Мазанка.

В октябре 2019 года министр транспорта республики Сергей Карпов сообщил, что в Министерство транспорта РФ направлено предложение о строительстве 30-километрового юго-восточного обхода Симферополя, который позволит перенаправить транспорт, идущий на Южный берег Крыма с Крымского моста и керченского направления.

В Минэкономразвития РФ в ноябре того же года сообщили, что строительство начнут не раньше 2023 года, при этом ФЦП на тот момент заканчивалась в 2022 году. В июле 2020 года программу продлили до 2024 года. Начальник "Службы автомобильных дорог Республики Крым" Александр Нефедов 12 августа рассказал, что проект юго-восточного обхода Симферополя намерены включить в ФЦП, при этом он уточнял, что трасса будет начинаться от транспортной развязки у села Трудового и называться "Трудовое - Перевальное".

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,20 млрд рублей.