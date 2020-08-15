В КЧР выдали льготные кредиты по сельской ипотеке на сумму более 38 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 15 августа /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала 2020 года получили льготные кредиты по сельской ипотеке на сумму более 38 млн рублей за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства КЧР.

"В Министерство сельского хозяйства РФ была направлена заявка на предоставление субсидий на "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" в 2021-2023 гг. На данный момент на территории Карачаево-Черкесской Республики по программе "Сельская ипотека" выдано 14 ипотечных кредитов на общую сумму 38,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

На строительство и приобретение жилья в сельской местности также одобрено 2 ипотечных кредита на общую сумму 5,7 млн рублей.

По программе "Сельская ипотека" годовая процентная ставка не превышает 3%. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т. д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Срок, на который предоставляется льготный ипотечный кредит, составляет до 25 лет, а сумма кредита достигает трех млн рублей.

Льготная ипотека стартовала в России в январе 2020 года. Согласно правилам предоставления субсидий, стать участником" Сельской ипотеки" можно в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года, но только один раз.