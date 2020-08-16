Трамп допустил введение новых запретов на работу китайских компаний в США

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения запрета на работу в США для дополнительных китайских технологических компаний. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Трампу был задан вопрос, планирует ли он вводить новые ограничения на работу таких компаний, в том числе китайской корпорации Alibaba. "Да, мы рассматриваем и другие варианты", - ответил он. Трамп не уточнил, о каких именно компаниях может идти речь.

Трамп заострил внимание на том, что ранее в США были введены ограничения на работу китайской компании Huawei. "Самое серьезное дело - это Huawei", - сказал он. Трамп подчеркнул, что не намерен снимать указанные ограничения. "Huawei сюда не придет", - добавил он.

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.