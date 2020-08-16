Мишустин доложит Путину об инициативах, которые представили ему дальневосточники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин по возвращении из своей поездки по Дальнему Востоку доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах, которые представили ему жители региона. Об этом глава правительства заявил журналистам в воскресенье.

"Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту России", - сказал он.

Премьер напомнил, что президент ранее назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики РФ.

"За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока", - добавил Мишустин.