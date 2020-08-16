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Мишустин доложит Путину об инициативах, которые представили ему дальневосточники

Премьер напомнил, что президент ранее назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики
Премьер-министр России Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/ТАСС
Описание
Премьер-министр России Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин по возвращении из своей поездки по Дальнему Востоку доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах, которые представили ему жители региона. Об этом глава правительства заявил журналистам в воскресенье.

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"Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту России", - сказал он.

Премьер напомнил, что президент ранее назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики РФ.

"За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока", - добавил Мишустин.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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