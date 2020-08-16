Удмуртия предложила упростить отбор подрядчиков, строящих дома по сельской ипотеке

ИЖЕВСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии предлагают упростить механизм отбора подрядных организаций, которые могут возводить жилые дома за счет средств, выданных по программе "Сельская ипотека", сообщается в воскресенье на сайте главы и правительства региона.

В пятницу в Удмуртии прошло совещание по вопросам реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Участники обсудили в том числе вопросы, связанные с программой "Сельская ипотека". Согласно приведенной статистике, 40% выданных средств направляется на приобретение квартир на вторичном рынке, еще 28% сделок совершается на первичном. Доля покупки готового сельского дома - 31% и только 1% приходится на покупку земельного участка для последующего строительства на нем индивидуального жилого дома.

"Серьезным стимулом для этого могло бы стать упрощение со стороны банков - участников программы механизма отбора подрядных организаций. Так, в Удмуртии сегодня удовлетворяют предъявляемым требованиям не более трех строительных компаний", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову.

Абрамова также отметила, что на данный момент в Удмуртии сельская ипотека позволяет развивать в основном пригородные территории - за счет горожан, направляющих средства на покупку жилья в прилегающих к городам селах и деревнях.

"В связи с этим мы бы хотели внести еще одно предложение по совершенствованию механизма реализации программы - предусмотреть в ней дополнительные условия для заемщиков по месту регистрации и трудоустройства в сельской местности. Для нас как для ведущего аграрного региона очень важно, чтобы у жителей отдаленных от центра районов было больше возможностей воспользоваться льготной сельской ипотекой, чтобы она стала по-настоящему действенным инструментом для улучшения жилищных условий прежде всего жителей сельских поселений", - сказала Абрамова.

По данным, сообщенным Патрушевым, сельской ипотекой уже воспользовались 15,6 тыс. заемщиков в 80 регионах РФ, а объем выданных кредитов составляет свыше 27 млрд рублей. При этом заявок в банки поступило на сумму более 215 млрд рублей от более чем 100 тыс. человек.