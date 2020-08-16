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Разработка шихана Куштау в Башкирии будет приостановлена

Такое решение глава республики Радий Хабиров озвучил на встрече с активистами
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ТАСС, 16 августа. Разработка шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

"Глава [Башкирии] озвучил это [решение о приостановке] на встрече [с активистами]", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в субботу активисты, выступающие против разработки Куштау Башкирской содовой компанией (БСК), собрались на горе. По сообщениям местных СМИ, на шихане начались столкновения между экоактивистами и сотрудниками частного охранного предприятия. Адвокат одного из задержанных Эмиль Галимов сообщил ТАСС, что правоохранительные органы задержали нескольких участников акции. В воскресенье жители также прибыли в район, где были запланированы работы.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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