Исследование: россияне в пандемию в 6 раз чаще интересовались темой планирования бюджета

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россияне во время пандемии коронавируса стали значительно чаще интересоваться темой накоплений и планированием семейного бюджета. Количество интернет-запросов "как составить бюджет" с начала года выросло более чем на 600%, следует из исследования НПФ Сбербанка по анализу поисковых запросов интернет-пользователей за первые полугодия 2019 и 2020 годов (есть в распоряжении ТАСС).

"В апреле интернет-пользователей в четыре раза чаще, чем в начале года, интересовала информация по теме "семейный бюджет" (258 тыс.), на 30% больше люди интересовались "личными финансами" (49 тыс.). Количество запросов "как составить бюджет" с января выросло более чем на 600% и на пике (в апреле) составило 154 тысячи", - отмечается в исследовании.

Авторы исследования подчеркивают, что россияне активно интересовались этими темами также весной 2019 года, поскольку в период отпусков люди задумываются о дополнительных накоплениях. Тем не менее за год рост интереса к сбережениям и семейному бюджету составил 193% и 250% соответственно.

В пандемию люди значительно чаще стали интересоваться также темой пенсионных накоплений. В апреле-мае 2020 года число интернет-запросов со словом "пенсия" увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом россиян интересуют не столько пенсионные баллы и размер государственных выплат, сколько способы самостоятельных накоплений. Вместе со словом "пенсия" пользователи чаще всего ищут, "как накопить на старость".

Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий подчеркивает, что пандемия коронавируса заставила многих задуматься о необходимости формирования финансовой подушки безопасности, интерес к которой в апреле вырос более чем на 200% с начала пандемии и на 354% по сравнению с апрелем 2019 года.

"Люди осознали, как важно иметь накопления, которые сформированы специально на случай потери работы и других источников дохода и помогут пережить любой кризис. Однако не стоит ждать кризиса, чтобы начать копить на пенсию. Можно откладывать в комфортном режиме 5% своего дохода уже сейчас. Это позволит сохранить до 80% трудового заработка после выхода на пенсию", - считает он.