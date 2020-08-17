Бизнес в РФ получил возможность обжаловать решения надзорных органов через "Госуслуги"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперимент по досудебному обжалованию бизнесом решений надзорных органов - МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора - начинается в России в понедельник, следует из постановления правительства РФ.

Эксперимент будет проходить до 30 июня 2021 года, говорится в постановлении. Кроме решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно будет оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. На принятие решения по обращению госоргану отведут два дня. По истечении этого срока он должен будет либо приостановить исполнение обжалуемого решения, либо отказать в этом.

Индивидуальным предпринимателям для оформления обращения потребуется простая или усиленная электронная подпись, предприятиям - усиленная квалифицированная электронная подпись. Подавать жалобы бизнес может через личный кабинет в информационной системе "Госуслуги".

Эксперимент позволит обжаловать решения или предписания контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, качества лекарств и медпомощи, а также надежности гидротехнических сооружений. В случае, если он будет признан удачным, досудебное обжалование планируется распространить на другие виды контроля и надзора.

Оценка бизнес-объединений

Эксперимент по досудебному обжалованию решений надзорных органов будет иметь позитивный эффект, считают представители крупнейших российских деловых объединений.

"Такой механизм имеет особое значение в сегодняшних условиях, когда предпринимателям важно восстанавливать и развивать свой бизнес, который у многих пострадал от действовавших во время пандемии необходимых ограничений, ускорить процедуру и при этом не увеличивать нагрузку на суды", - сказала ТАСС руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

По ее словам, эффективность механизма будет зависеть от "критичности оценки деятельности контролирующих органов органами надзора, а также справедливой оценки доводов". "Также важно для оценки результата, насколько аргументированными и обоснованными будут сами жалобы предпринимателей. Если предприниматели научаться правильно, без злоупотреблений использовать этот эксперимент, а органы надзора будут давать справедливую оценку доводам жалобы, то этот инструмент может стать востребованным и способствовать улучшению делового климата, снижая административное давление на предпринимателей", - считает Авдеева.

Она полагает, что такой механизм следует распространить на все контролирующие органы. Эксперт предлагает его дополнить, если речь идет о жалобе физического или юридического лица на действия компании. "Можно было предусмотреть механизм, согласно которому контролирующий орган давал бы компании срок урегулировать вопрос, послуживший основой для жалобы, самостоятельно в определенный срок, если, конечно, вопрос жалобы не связан с рисками для жизни и здоровья одного или нескольких лиц. Такой механизм в еще большей мере снизил бы нагрузку и оптимизировал бы работу в том числе контролирующих органов и органов, осуществляющих надзор за контролирующими", - отметила руководитель экспертного центра.

Первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян уверена, что возможность досудебного обжалования результата или факта проверок "очень важна". "Потому что предприниматели теряют много времени в судах, а на это уходят деньги и ресурсы. Досудебное обжалование - более экономичный и достаточно эффективный способ, многие вещи могут решаться на досудебном уровне. Поэтому это большое подспорье для предпринимателей. Мы не будем годами сидеть в судах, судебная система разгрузится", - пояснила она.

Блудян добавила, что портал "Госуслуг", через который бизнес может подавать жалобы, "прозрачен и для органов прокуратуры, и для вышестоящих организаций".