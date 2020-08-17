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Индийский стриминговый сервис создал аналог запрещенного в стране TikTok

Власти Индии заблокировали TikTok в июне из-за его "пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны"

ТАСС, 17 августа. Индийский стриминговый сервис Zee5 запускает платформу HiPi для создания и просмотра коротких видеороликов - аналог с недавних пор запрещенной на территории страны китайской социальной сети TikTok. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Zee5 Таруна Катиала.

По его словам, HiPi предназначена для создания и публикации 90-секундных видео, при этом авторами коротких роликов смогут стать как публичные личности, так и рядовые пользователи.

"Запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok в Индии. Мы работали над HiPi в течение последнего года", - подчеркнул Катиал.

Как отмечает агентство, нововведение позволит компании Zee Entertainment Enterprises, управляющей Zee5, занять освободившуюся после ухода с рынка TikTok нишу и более успешно конкурировать с корпорациями Netflix и The Walt Disney Company, которым принадлежат крупные стриминговые платформы.

В июне TikTok полностью прекратила работу в Индии, когда власти приняли решение заблокировать разработанные в Китае приложения из-за их "пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны".

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