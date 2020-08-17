В портах Египта после взрыва в Бейруте прекратят хранить опасные вещества

ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Власти Египта после взрыва, прогремевшего 4 августа в столице Ливана Бейруте, приняли решение утилизировать хранящиеся в морских портах опасные вещества. Об этом заявил в воскресенье министр финансов Мухаммед Мааит.

"Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах", - приводит его слова агентство Reuters. Министр добавил, что "к декабрю гавани Египта будут полностью очищены".

Причиной трагедии в Ливане стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. В результате взрыва были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Губернатор Бейрута Марон Аббуд сообщил ТАСС, что на восстановление города потребуется от $12 млрд до $15 млрд.