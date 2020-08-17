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FT: японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda

Инициатива была вызвана растущей конкуренцией и спросом на беспилотные электромобили, сообщила Financial Times

ТАСС, 17 августа. Члены правительства Японии пытались в этом году подтолкнуть автопроизводителей Nissan и Honda к переговорам о слиянии. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, инициатива была вызвана обеспокоенностью властей перспективами автомобильного сектора в стране на фоне конкуренции, ужесточившейся в связи с ростом спроса на беспилотные электромобили. Кроме того, некоторые чиновники выражали озабоченность будущим компании Nissan, которая может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с Renault после ареста Карлоса Гона - бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Гон в 2018 году был арестован в Японии по подозрению в мошенничестве, а в конце декабря прошлого года бежал из-под домашнего ареста в Ливан.

И Nissan, и Honda отвергли идею слияния, так что переговоры не состоялись. Собеседники издания указывают на целый ряд препятствий для осуществления этой цели: невозможность использовать общие детали во время сборки автомобилей двух марок из-за фундаментальных различий, принципиально разные бизнес-модели компаний, а также сосредоточенность Nissan на развитии существующего альянса с Renault.

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