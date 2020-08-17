Мишустин не исключил передачу рыбного терминала Магаданского порта в ведение региона

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил передачу рыбного терминала Магаданского морского порта из федерального ведения в ведение региона. Об этом он заявил в понедельник, беседуя с представителями рыболовецких компаний области во время посещения порта. При этом премьер отметил, что в первую очередь необходимо провести инвентаризацию объекта.

"Нас интересует, не кто виноват, а что делать. Мы проведем эту работу и по результатам примем решение. А я склоняюсь к тому, чтобы его (терминал) действительно отдать субъекту, организовать здесь нормальную работу с соответствующим финансированием. Но я бы хотел услышать гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца, чтобы мы приехали и обрадовались нормальному виду", - сказал он.

"Это решение мы предварительно приняли, обещаю, что мы его оформим, надеюсь, что все быстро случится, а вы в ближайшем будущем покажете нам отличный пример того, как сделать так, чтобы рыболовецкие компании получили возможность работать", - добавил Мишустин.

Сейчас же, по словам главы кабмина, терминал представляет собой "кладбище затонувших кораблей", он раскритиковал низкий уровень управления терминалом со стороны ФГУП "Нацрыбресурс". Премьер предположил, что из-за этой неустроенности специалисты и уезжают из региона. Мишустин также выразил мнение, что для восстановления этого объекта "морякам здесь нужна не Москва, здесь больше надо систему управления поменять, сделать все возможное, чтобы в срок построить соответствующие сооружения".

"Сейчас все начинается со свалок, заборов и затонувших кораблей. Надеюсь, что все это будет убрано и будет завершено отличным инфраструктурным проектом", - резюмировал он.

В завершение осмотра премьер решил сделать фотографию на свой телефон с территории терминала и обратился к сопровождающим с вопросом: "Кто хорошо делает фотки". Его пресс-секретарь предложил свою помощь и на свой мобильный сделал несколько снимков премьера в компании с губернатором Сергеем Носовым и главой Минвостокразвития Александром Козловым.

Рыбный терминал

В состав рыбного терминала Магаданского морского порта входят четыре причала, находящихся в федеральной собственности. Физический износ сооружений составляет 50-80%, что делает их непригодными для полноценной эксплуатации. Порту требуется реконструкция, однако средства на нее в госбюджете пока не предусмотрены. В октябре 2019 года губернатор региона Носов сообщил о неудовлетворительном состоянии объекта вице-премьеру - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Замглавы кабмина поручил рассмотреть вопрос о передаче порта от ФГУП "Нацрыбресурс" в ведение региона.

Семь крупных рыбодобывающих предприятий Магаданской области осуществляют здесь перегрузку биоресурсов в районах вылова для последующей отправки на экспорт и в центральную часть России, при этом на внутренний рынок идет порядка 40% этой продукции, 60% - на экспорт.