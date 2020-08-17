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Пандемия COVID-19

Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Правительство России выступит с предложениями о продолжении стимулирующей политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Предложения передадут президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в понедельник посетил областной онкологический диспансер в Магадане и пообщался с персоналом клиники.

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Врачи поблагодарили главу правительства за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту. "Это, в первую очередь, надо вам сказать спасибо - врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации", - ответил Мишустин.

"Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", - отметил премьер.

Он добавил, что и региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияМагаданская областьПандемия COVID-19
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