"Известия": россияне стали чаще покупать товары для отдыха на природе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Продажи палаток, спальных мешков, столов для пикника и других товаров для отдыха на природе увеличились в июне и июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Согласно приведенным данным, жители России покупали палатки в июле 2020 года на 11% чаще, чем в июле 2019-го, спальные мешки - на 17% чаще, продажи рюкзаков для походов увеличились на 13%, а складных столов для пикника - на 54%.

При этом сократился спрос россиян на чемоданы. В июне 2020 года их покупали в пять раз реже, чем годом ранее, в июле - на 44% реже. Отмечается, что россияне стали отдавать предпочтение более дешевым моделям. Аналитики зафиксировали уменьшение среднего чека на чемоданы на 26%, до 2,5 тыс. рублей.

В сервисе Goods.ru изданию подтвердили рост продаж в категории "Туризм" в июне 2020 года в среднем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Наибольшее увеличение спроса (от 400% до 700%) зафиксировано на товары для рыбалки, в пять раз выросли продажи лодок, моторов и запчастей к ним.

По данным компании "Такском", которые приводит газета, продажи мангалов в июне выросли на 11%, в июле - на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а средства от укусов насекомых в июне приобретали в два раза чаще, чем годом ранее, в июле - в три раза чаще.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с рядом стран и открыла полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Также 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы с Абхазией.