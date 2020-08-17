Мишустин обсудил с губернатором Магаданской области экономику региона

МАГАДАН, 17 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин завершил свою однодневную поездку в Магадан беседой с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, во время которой они обсудили экономическое развитие региона. Губернатор заверил премьера в том, что, несмотря на трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции, экономика области развивается благоприятно.

Самым успешным для экономики Магаданской области был 2019 год, индекс промпроизводства тогда составил 112,3%. "Основная задача, которую мы перед собой ставили на этот год, - <...> сохранить эти темпы и сохранить набранный уровень. Надо сказать, что мы с этой задачей пока, как мы видим, справляемся", - заверил Мишустина губернатор. По итогам первого полугодия 2020 года индекс промпроизводства выглядит выше плана за счет успехов золотодобывающей промышленности.

"Что было важно (нам было это ясно в апреле на фоне развивающейся пандемии) - что необходимо (как ставили вы задачу, как ставил задачу [президент РФ] Владимир Владимирович Путин) сохранить экономику, сохранить объемы производства. И в рамках мероприятий противоэпидемических мы именно этим и руководствовались", - заверил губернатор. В итоге объем добычи золота в этом году будет не меньше, чем в прошлом.

Также Носов отметил, что объемы экономики в малом бизнесе сохранились на уровне прошлого года, а некоторые показатели даже стали несколько выше. Это связано с тем, что люди оставались летом в регионе, что положительно сказалось на малом бизнесе.

Мишустин напомнил, что в рамках поездки побывал в онкологическом диспансере, в Нагаевской бухте и пообщался с рыбаками. "Хочу в первую очередь сказать, что очень красивый город у вас Магадан, мне очень понравилось здесь находиться. Места очень интересные", - сказал он губернатору.

Глава области доложил премьеру о готовности региона к новому учебному году. "Мы выполним поручение президента [о готовности к новому учебному году и об обеспечении учеников питанием], мы будем готовы к этому с первого сентября, сейчас на выделенные деньги идет замена оборудования и замена расходных материалов в том числе", - сказал Носов.