Губернатор Чукотки поручил сформировать рыболовные участки для рыбаков-любителей

ТАСС, 17 августа. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поручил создать в муниципальных районах и городских округах региона общественные инициативные группы по формированию рыболовных участков для рыбаков-любителей. Об этом в понедельник сообщается в релизе окружного правительства.

Власти Чукотки отмечают, что в каждой группе обязательно присутствие самих рыбаков-любителей для более эффективной совместной работы.

"Жители Чукотки неоднократно обращались ко мне по вопросам любительского рыболовства. Рыболовные участки нужно сформировать так, чтобы людям было удобно ловить рыбу, а заявки на вылов и лимиты должны быть простыми и понятными. Инициативные группы, в составе которых будут сами рыболовы-любители, позволят наладить взаимодействие по вопросу рыболовства между органами власти и жителями", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По информации окружного правительства, в регионе продолжается работа с федеральными органами власти по увеличению лимитов для традиционного рыболовства и упрощению процедуры подачи заявок на вылов рыбы для коренных малочисленных народов.

1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования. Россиянам разрешается бесплатная рыбалка в личных целях на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, которые предусмотрены законом. На водных объектах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.