Власти Хайнаня провели церемонию подписания пакета инвестсоглашений на сумму $2 млрд

"Стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма, современных услуг, в области высоких технологий, - говорится в информационном материале, опубликованном на сайте правительства Хайнаня в социальной сети WeChat. - 12 из этих проектов будет осуществляться при участии иностранного капитала".

Уточняется, что в коллективном подписании приняли участие представители Международной китайской инвестиционной корпорации по управлению имуществом (CITIC), таких крупных компаний, как China Merchants, Alibaba, Huawei, немецкой TUI Group, японского универсального торгового дома Itochu.

Администрация острова периодически проводит в городе Хайкоу церемонии разового подписания десятков инвестиционных соглашений по важным проектам, касающихся развития регионального порта свободной торговли. В провинции создана уникальная, первая на территории Китая платформа, благодаря которой иностранные предприниматели и компании получают возможность в режиме "единого окна" на льготных условиях создать представительство, дочернюю структуру, либо с нуля организовать производство. Благодаря этому в последнее время на Хайнане появились современные предприятия, осуществляющие деятельность в таких отраслях, как производство альтернативных источников энергии и новых материалов, а также в области гражданской авиации, медицины и финансов.