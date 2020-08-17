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ZTE 1 сентября выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем

Речь идет о модели Axon 20 5G

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания ZTE 1 сентября выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под экраном Axon 20 5G. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Компания ZTE выпустит [смартфон] ZTE Axon 20 5G в Китае 1 сентября 2020 года. Устройство станет первым в мире серийным 5G-смартфоном с камерой под дисплеем, что ознаменует собой еще один важный этап в исследовании компанией полноэкранных смартфонов", - отмечается в сообщении.

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