Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк России подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби и рассчитывает открыть офис в ОАЭ до конца 2020 года, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби. В ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года. Новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Сбербанк договорился о создании совместного фонде прямых инвестиций с одним из арабских суверенных инвестиционных фондов. Отмечалось, что совместный фонд будет ориентирован на вложения в крупный и средний российский бизнес. По данным источников агентства, банк планирует партнерство с эмиратским фондом Mubadala, подконтрольным правительству Абу-Даби.