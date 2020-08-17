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Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

В банке рассчитывают открыть его до конца 2020 года
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк России подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби и рассчитывает открыть офис в ОАЭ до конца 2020 года, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби. В ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года. Новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Сбербанк договорился о создании совместного фонде прямых инвестиций с одним из арабских суверенных инвестиционных фондов. Отмечалось, что совместный фонд будет ориентирован на вложения в крупный и средний российский бизнес. По данным источников агентства, банк планирует партнерство с эмиратским фондом Mubadala, подконтрольным правительству Абу-Даби.

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