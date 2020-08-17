"Яндекс" разрешил своим сотрудникам работать в удаленном режиме еще три месяца

"Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум три месяца. При этом мы видим, что люди спрашивают про возможность возвращения в офис. Поэтому мы хотим поменять "стандартный" режим работы последних месяцев и предоставить безопасную возможность сотрудникам "Яндекса" работать из офиса", - сказали в компании.

В "Яндексе" отмечают, что в сентябре офис становится максимально приспособленным и безопасным для работы со своих мест. "Все, кто хочет и готов - могут приходить, предварительно сдав ПЦР-тест, в дальнейшем ПЦР-тест надо будет сдавать не реже одного раза в две недели. Сделать это можно будет прямо в офисе, все тесты будет оплачивать компания. Но, повторим, что все желающие могут продолжать работать из дома до конца ноября", - добавили в компании, уточнив, что будут следить за обстановкой во всех регионах своего присутствия и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации.

В конце мая 2020 года в пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что компания разрешила сотрудникам работать в удаленном режиме до сентября. Собеседник агентства также добавил, что компания прорабатывает организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы.