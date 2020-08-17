Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 72,95 рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 72,95 руб., курс евро прибавил 0,3%, до 86,51 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, доллар торговался на уровне 72,99 руб. (+0,15%), а евро находился на отметке 86,53 руб. (+0,32%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне растет на 0,7% - до 45,1 доллара за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по 42,64 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,29% и достиг 3070,81 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1327,78 пункта.

К 10:12 мск биржевые индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 3081,81 пункта (+0,65%), а индекс РТС - на уровне 1330,88 пункта (+0,53%).